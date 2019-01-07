الأرصاد: انتهاء نشاط الرياح المثير للأتربة بداية من الثلاثاء

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة منخفضة للغاية عن معدلاتها الطبيعية، بجانب نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، والتي وصلت حد العاصفة على المناطق المكشوفة، أمس.

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن نشاط الرياح سيظل مستمرًا لليوم، لكن ستنخفض حدتها، موضحًا أن الرياح ستهدأ تمامًا غدًا الثلاثاء، بينما ستظل درجات الحرارة أقل من المعدل، لكن هدوء الرياح سيخفف من الشعور ببرودة الطقس.

وأشار إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري، وقد تصل خفيفة إلى القاهرة، مضيفًا أن حالة البحرين الأبيض والأحمر ستظل مضطربة.