كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأريخ والاحصاء عن قائمة أغلى اللاعبين في الوقت الحالي، والتي تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول في مقدمتها.

وجاءت في القائمة الأولى 27 لاعبًا فاقت قيمتهم التسويقية أعلى من 100 مليون يورو، من بينهم 16 لاعبًا من الدوري الإنجليزي، وخمسة من الدوري الإسباني، وثلاثة من الدوري الإيطالي، واثنان من الدوري الفرنسي وواحد من الدوري الألماني.

ومن حيث المنتخبات فضم المنتخب البرازيلي 6 لاعبين في قائمة من تتخطى قيمتهم التسويقية 100 مليون يورو بجانب 5 لاعبين من منتخبي إنجلترا وفرنسا واثنان من البرتغال والأرجنتين وبلجيكا ولاعب واحد من مصر وألمانيا والسنغال وأوروجواي وإيطاليا.

واحتل محمد صلاح المرتبة الخامسة في قائمة الأغلى في العالم بقيمة 184.3 مليون يورو، خلف كيليان مبابي ونيمار جونيور، لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي، وهاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.