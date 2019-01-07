الاستخبارات العراقية تعتقل 3 عناصر من داعش في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 3 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في الموصل.

وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "الاستخبارات العسكرية تمكنت، بالتعاون مع لواء المشاة 43، من تنفيذ عملية نوعية تم من خلالها القبض على ثلاثة عناصر كانت تعمل لصالح عصابات (داعش) الإرهابي في جنوب الموصل".

وأضافت أن "الإرهابيين كانوا يقدمون تقارير عن القوات الأمنية ومنتسبيها"، مشيرة إلى أن "اعتقالهم تم بكمين محكم نصب لهم في منطقة حمام العليل".

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى، بينهم قادة بارزين في التنظيم ومتورطين بعمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.