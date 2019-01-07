أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه حقق حلمه بارتداء قميص الأهلي الذى طال انتظاره على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: «المفاوضات تمت بين إدارتي النادي الأهلي والعين الإماراتي، ولم أتدخل فيها على الإطلاق، والمهم في النهاية أنني أصبحت ــ رسميًا ــ لاعبًا في صفوف النادي الأهلي».

وأشار الشحات إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتهنئته بإتمام الصفقة، مؤكدا له أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق، ويتمكن من مساعدة زملائه؛ لحصد جميع البطولات المحلية والقارية.

وأوضح: «اتصال الكابتن الخطيب شرف كبير بالنسبة لي ولأي لاعب كرة قدم، فمجرد أن تتلقى اتصالا هاتفيًا من نجم كبير في قيمة وقدر الكابتن الخطيب، فإنه أمر بالتأكيد مهم للغاية، خاصة أن الجميع يتمنى رؤيته أو الجلوس معه».