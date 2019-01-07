مرشح الحزب الحاكم في الكونغو الديمقراطية يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

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أعلن مرشح الحزب الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية إيمانويل رمازاني شاداري فوزه أمس الأحد، في انتخابات تمثل نقطة تحول بالبلاد.

وقال ايمي كيلولو المتحدث باسم شاداري في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة كينشاسا إن "لدينا مؤشرات لا لبس فيها تشير بوضوح الى فوز ايمانويل رمازاني شاداري في الانتخابات الرئاسية التى أجريت في 30 ديسمبر 2018."

وذكر كيلولو أن هذا الإعلان يستند إلى تقارير من الجبهة المشتركة للكونغو وهي منصة انتخابية يرأسها الرئيس الحالي جوزيف كابيلا.

يذكر أن كابيلا يتبنى سياسيا شاداري وهو عضو بارز في حزب الشعب الحاكم للتعمير والديمقراطية.

وأضاف كيلولو: "مرشحنا هو الفائز"، داعيا اللجنة الانتخابية إلى "تحمل المسؤولية وإعلان تلك النتائج".

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل يوم واحد أن النتائج ستتأجل لمدة أسبوع.

وكان من المفترض أن تعلن المفوضية عن نتيجة الانتخابات اليوم الأحد، غير أنها قالت انه لم يتم سوى فرز 53 بالمئة من الاصوات.