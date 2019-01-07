الشيخ سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للضابط شهيد حادثة كنيسة العذراء بمدينة نصر

قال الشيخ فارس عبد العاطي الشعير بـ«الشيخ سعد»، مقيم شعائر مسجد ضياء الحق بمدينة نصر، والذي أبلغ قوات الأمن المكلفة بتأمين كنيسة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر بوجود حقيبة مجهولة من المتفجرات، والتي تسببت في الحادث الإرهابي، إن الضابط الشهيد مصطفى عبيد ضحية الحادث، كان يصرخ في جميع الحضور للنزول والابتعاد عن مكان القنبلة فور رؤيتها، معقبًا: «كان حاسس إن الموضوع كبير، وإنه مش هيطلع منها سليم».

وأضاف في لقائه ببرنامج ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن الشهيد طلب من زملائه الابتعاد عن موضع القنبلة، وتصدى بنفسه للعبوات الناسفة، وتمكن بالفعل من إبطال عبوتين، قائلًا :«انفجرت فيه الثالثة أثناء تفكيكها».

وتابع: «كنت فاكر أنه تمكن من تفكيكها وقولت الله أكبر، وفوجئت بصراخ الناس وبكاء زملائه، عمري ما شوفت حب ناس لزميل لهم في العمل بالشكل ده، وتوفى في أقل من ثانية، وإن شاء الله يكون في مكانة أحسن مع الشهداء والأنبياء».

واستشهد الرائد مصطفى عبيد، ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة، مساء أول أمس السبت، أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت داخل حقيبة من قبل مجهولين أمام كنيسة العذراء والشهيد أبوسيفين بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة.