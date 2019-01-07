«ميركل» تدعو لمزيد من الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، لمزيد من الدعم للفتيات والشباب ذوي الإعاقة.

وقالت ميركل خلال استقبال أكثر من مئة شخص من كورال كنسي يضم جميع الأسقفيات البالغ عددها 27 في ديوان المستشارية اليوم: "كثير من الأطفال ذوي الإعاقة يمكنهم القيام بكثير من الأشياء، إذا تم تقديم المزيد من المساعدة لهم".

وأضافت أن أغلب الأشخاص الذين يعانون من إعاقات يعيشون في دول نامية، وغالبا ما يتم تهميشهم، لافتة إلى أنه عندما يتم مساعدتهم بوسائل سمعية وبصرية مثلا أو مقاعد متحركة، فإن أشياء كثيرة ستبدو على نحو أفضل.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه يحدث أيضا في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن يتعرض الأشخاص المختلفون للسخرية، لذا شددت على أهمية "أن نتعامل في دولة غنية أيضا كألمانيا مع الأشخاص ذوي الإعاقات على النحو الذي نحترم فيه دائما كرامتهم ونضع أنفسنا مكانهم أيضا"، مؤكدة أنه لا يزال هناك كثير من الأمور التي يجب القيام بها من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص ومواجهة تهميشهم.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الشباب الكاثوليك في ألمانيا ديرك بينجنر إنه يعيش 165 مليون فتاة وصبي يعانون من إعاقات على مستوى العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، موضحا أن 9 من كل 10 منهم لا يذهبون إلى المدرسة.

يشار إلى أن فعالية للكورال الكنسي ستقام في عام 2019 تحت شعار "اجلب بركة، كن بركة. إننا ننتمي لبعضنا البعض- من بيرو وفي العالم بأسره". وسيتم دعم علاج أطفال ذوي إعاقات في بيرو وفي دول أخرى من خلال التبرعات.