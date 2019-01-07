الشيخة حسينة تؤدي اليمين الدستوري رئيسة لوزراء بنجلاديش لفترة ثالثة على التوالي

أدت الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، اليمين الدستوري لتولي منصب رئيسة وزراء بنجلاديش لفترة ثالثة على التوالي، وذلك بعد أسبوع من فوز الحزب الذي تنتمي له رابطة عوامي في الانتخابات البرلمانية التي شابها العنف ومزاعم تزوير.

وأدت الشيخة حسينة، 71 عاما، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالحميد في القصر الرئاسي في دكا. وانضم للشيخة حسينة في أداء اليمين الدستوري أعضاء مجلس وزرائها الجديد وهم 24 وزيرا و19 وزير دولة و3 نواب للوزراء.

وتعد حسينة أول رئيسة وزراء في تاريخ بنجلاديش يتم انتخابها لفترة ولاية ثالثة على التوالي مدتها 5 أعوام.

وحضر سياسيون بارزون ودبلوماسيون أجانب ومسؤولون بالمجتمع المدني والجيش مراسم أداء اليمين، التي بثها تلفزيون بنجلاديش الرسمي.

وكان حزب حسينة قد فاز بـ259 مقعدا من بين 299 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي.

وقد لقى ما لايقل عن 16 شخصا حتفهم في أعمال العنف التي وقعت يوم التصويت، وقد رفض التحالف المعارض بقيادة حزب بنجلاديش القومي الذي تنتمى له رئيسة الوزراء خالدة ضياء نتائج الانتخابات، معللا موقفه بحدوث أعمال تزوير واسعة النطاق، وهو ما نفته الحكومة.

ويذكر أن حسينة شغلت في السابق منصب رئيسة الوزراء في الفترة من 1996 إلى 2001 و2009 إلى 2014 و2014 إلى 2018.