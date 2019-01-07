كوريا الجنوبية تغير طريقة حساب زيادة الحد الأدنى للأجور

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تسعى كوريا الجنوبية إلى تشكيل لجنة ثانية تتكون من خبراء أجانب لتكليفها باقتراح متوسط للزيادة السنوية للحد الأدنى للأجور ، وذلك وفقا لبيان حكومي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان القول إن لجنة اتخاذ القرار سوف تحدد الزيادة الفعلية.

وسوف تؤخذ الظروف الاقتصادية ،بما فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة، في الاعتبار عند تقرير الحد الأدنى للأجور.

وأفادت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها سوف تغير هيكل صنع القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور لعام 2020 ، حيث قالت المؤسسات التجارية إن الزيادة الكبيرة للحد الأدنى للأجور سوف تصبح عبئا.

وجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تقوم بإبطاء وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور بعد ظهور بيانات ضعيفة بشأن فرص العمل.

ويلوح رفع الحد الأدنى للأجور في الأفق كعقبة أمام زيادة فرص العمل في عام 2019 .