إقبال كبير على مدرسة إلكترونية بألمانيا تقدم خدماتها عبر سكايب

أعلنت مديرة مدرسة في مدينة بوخوم غربي ألمانيا عن حدوث إقبال كبير على خدمتها الإلكترونية التي تقدم دروسا وواجبات للطلاب عبر برنامج سكايب.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضحت المديرة ساره ليشتنبرجر، أن مدرستها المتوسعة تعد المدرسة الإلكترونية الخالصة الوحيدة للأطفال والشباب الصغار في ألمانيا.

وقالت المديرة إن المدرسة كانت قد بدأت في عام 2002 بثمانية طلاب فقط، وقد وصل العدد الآن إلى 180 تلميذ وتلميذة، وأشارت إلى أن عدة مئات من الطلاب مدرجون على قائمة الانتظار في الوقت الراهن.

ويتعلم كل تلميذ في المدرسة وفقا لخطة فردية.

وتقتصر المدرسة في تقديم خدماتها على الأطفال أصحاب الغياب المرضي الدائم عن المدرسة لأسباب نفسية أو بدنية أو الأطفال الذين تم إعفاؤهم من التعليم الإلزامي لأسباب مختلفة.

كما يمكن أن يكون طلاب هذه المدرسة من الممثلين الشباب أو محترفي الرياضة الذين يتم التدريس لهم عبر الإنترنت في المساء أو في العطلات الأسبوعية نظرا لازدحام جدول مواعيدهم.