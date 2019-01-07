مدبولي يشكل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة بمسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من الوزير المختص.

وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.

وتضمن القرار أن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.