وفد مصر يصل السنغال ويبدأ حملة الترويج لملف كأس الأمم

وصل الوفد المصري إلى العاصمة السنغالية داكار، تمهيدا لحضور حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، لاختيار الدولة صاحبة حقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام خلال الصيف المقبل، بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون.

ويضم الوفد المصري، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد وكرم كردي ومجدي عبد الغني أعضاء مجلس الإدارة.

كما ضم الوفد المصري، محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير إدارة العمليات بالشركة، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، بجانب عدد من مسئولي شركة بريزنتيشن.

وبمجرد وصول الوفد إلى السنغال، عقدوا عدة جلسات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي، وأعضاء المكب التنفيذي من أجل الحشد للتصويت على الدولة المنظمة لأمم إفريقيا والذي سيكون يوم الأربعاء المقبل في السنغال، للاختيار بين مصر وجنوب إفريقيا للحصول على حقوق تنظيم البطولة القارية.

قدم الوفد المصري عدة كتيبات وهدايا دعائية للترويج للملف المصري والتأكيد على أحقية مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة.