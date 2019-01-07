محافظ البحيرة: نحتفل اليوم بعيد للمصريين جميعا ليس للأقباط فحسب

قدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بمقر المطرانية بدمنهور.

ورافق محافظ البحيرة خلال زيارته اليوم الإثنين، اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء عبد العزيز عمر، قائد الفرقة العاشرة، ود نهال بلبع، نائب المحافظ، و د عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام، وحازم الأشموني، السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات وقيادات الأزهر والأوقاف وجمع كبير من المواطنين.

من جانبه، نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، لشعب محافظة البحيرة، وأكد على أن المسلمين والمسيحيين شركاء الوطن ونسيج واحد، يفرحون لفرح بعضهم البعض ويحزنون لمصاب أي منهم.

بدوره، أكد محافظ البحيرة على أن الاحتفال هذا العام يأتي بطابع ومعاني جديدة حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليؤكد على وحدة الشعب في نسيج واحد دون تمييز بين المواطنين، باختلاف أديانهم كما يؤكد على أن الأديان السماوية جاءت لتعلي الجوانب الروحانية التي تدعو للحب والسلام، حيث إن عنوان الدين المسيحي المحبة وعنوان الإسلام الرحمة.

وأضاف أن مصر مهد الحضارات والأديان ستقضى على كافة صور الإرهاب وأشكاله لتنعم في أمن واستقرار وتستكمل مسيرة البناء والتنمية خلف قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: «نحتفل اليوم بعيد للمصريين جميعا، ليس للأقباط فحسب، ونهنئ أنفسنا على ما وصلت اليه مصرنا الحبيبة من انجازات وما تخطته من صعاب بفضل ما تحملناه من مشاق وما عاهدنا أنفسنا به، بأن لا نكل ولا نمل ولا نخضع لمخططات أصحاب الرؤى القاتمة والرايات والمتشددة لنصل إلى هذا اليوم الذي أصبحت تتشابك فيه أيادينا نحو مستقبل أفضل لوطننا الغالي وبلدنا الحبيب مصر».

وأضاف في كلمته: «ليس بعيد عنا في كل خطوة نخطوها وكل طريق نسلكه، بصلواته ومباركاته، إبن مصر النجيب ورمزها الغالي، وإبن محافظة البحيرة الذي نفخر به في كل محفل، البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المركسية، ونحن إذ نتوجه له اليوم بالتحية والتهنئة، لا ننسى واجبه الوطني المقدس تجاه مصر، ومن قبله البابا شنودة وكل رموز الكنيسة المصرية الذين ضربوا أروع الامثلة في التضحية والفداء وشهدت لهم مواقف التاريخ في صفحات تشع نورا من ماضينا وتبث أملا في نفوس الأجيال القادمة نحو البناء القائم على الوحدة والأخوة والمواطنة».

واستطرد: «تعود عليناعاما بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل، وميلاد جديد للمستقبل، وميلاد جديد للتكافل والتضامن والأخوة، وهي نفسها المبادئ التي شملتها مبادرة الرئيس السيسي في تلك الأيام العظيمة، لزيادة التآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية».