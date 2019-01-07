«تواضروس» يستقبل الآباء الأساقفة ومجالس الكنائس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

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يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الاثنين، الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس.