إحصاء: استمرار زيادة مبيعات تجارة التجزئة في ألمانيا للعام التاسع على التوالي

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة المبيعات في قطاع تجارة التجزئة بألمانيا خلال عام 2018 للعام التاسع على التوالي بفضل الإنفاق الاستهلاكي لدى المواطنين.

وبحسب تقديرات المكتب الاتحادي للإحصاء التي أعلنها اليوم الاثنين، ارتفعت عائدات تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية في عام 2018 بنسبة 5ر1 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، بعد حساب تغييرات الأسعار.

وأشار المكتب إلى أن الزيادة بالقيمة الاسمية تراوحت بين 1ر3 و3ر3 بالمئة دون حساب هذه التغييرات، بحسب الحسابات الأولية.

وارتفعت المبيعات خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر مع بداية سوق عيد الميلاد الذي يتمتع بأهمية كبيرة، بقيمة حقيقية تبلغ نسبتها 1ر1 بالمئة، وبقيمة اسمية تبلغ نسبتها 9ر2 بالمئة، لتزيد في الحالتين عما تم رصده خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

جدير بالذكر أن هناك رغبة في الشراء لدى الألمان بفضل الوضع الجيد التاريخي في سوق العمل.

يذكر أن اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا رفع مؤخرا من توقعاته لعام 2018 لزيادة حجم المبيعات بنسبة 3ر2 بالمئة ، لتصل قيمتها بذلك إلى 525 مليار يورو.

وقبل ذلك كان متوقعا زيادة بنسبة 2 بالمئة.