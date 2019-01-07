بولتون: الانسحاب من سوريا مشروط بضمان تركيا حماية المسلحين الأكراد

صرح مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الأحد، بأن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا مشروط بهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وضمان تركيا لسلامة المسلحين الأكراد، الذين تتحالف معهم واشنطن في الحرب ضد التنظيم.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن بولتون القول، أمام الصحفيين في تل أبيب أمس، إنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا ليس التزاما بإطار زمني مفتوح.

وقال: "يتحدد الإطار الزمني بناء على القرارات السياسية التي يتعين علينا تنفيذها".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، استهداف تركيا للأكراد واصفا إياها بأنها "ادعاءات لا يتقبلها العقل".

وذكر قالن في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن هدف تركيا من مكافحة الإرهاب هو حماية أمنها القومي، وتحقيق السلام الإقليمي، وضمان الاستقرار والأمن.

وشدّد على أن بلاده عازمة على مواصلة بذل مساعيها من أجل إنهاء الحرب في سوريا دون التمييز بين "الإخوة السوريين" من الناحية العرقية والدينية والمذهبية، وتحقيق الأمن وتطبيق مرحلة الانتقال السياسي.