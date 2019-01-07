واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأمريكي ترتفع بنسبة 112%



ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأمريكي في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 112%، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين.

وقالت المفوضية، إن هذا الارتفاع يأتي كجزء من اتفاقيات التنسيق التجاري التي كان جان-كلود يونكر رئيس المفوضية، قد أبرمها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي الإعلان عن هذه النتائج قبل يوم واحد من جولة المحادثات الجديدة التي ستجريها قي سيسيليا مالمستروم ،مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، مع نظيرها الأمريكي روبرت لايتهايزر، في واشنطن غدا الثلاثاء.

كانت المفوضية الأوروبية، أعلنت اليوم، أن الولايات المتحدة تسهم حاليا بنسبة نحو 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا، ما يظهر استعدادها لمعالجة التوترات التجارية، وذلك قبل زيارة تقوم بها مسؤولة التجارة في الاتحاد الأوروبي لواشنطن.

وتوترت العلاقات التجارية بين بروكسل وواشنطن منذ أن أعلن ترامب زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم العام الماضي ، مع التهديد بإجراء مماثل ضد قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترامب مع يونكر في يوليو الماضي بهدف تهدئة الخلاف التجاري. وتعهدا ،من بين أمور أخرى "بالعمل على الحد من الحواجز وزيادة التجارة" في سلع من بينها فول الصويا.

ومع ذلك، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في العلاقة التجارية بشكل عام منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم المفوضية دانيل روزاريو إن "الفكرة تتمثل في تنفيذ المزيد من أجندة التجارة الإيجابية التي اتفق عليها" ترامب ويونكر، مضيفا أن كل ما تم الاتفاق عليه في يوليو هو مطروح على الطاولة.