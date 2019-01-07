وفاة خوسيه رامون فرنانديز قائد القوات الكوبية خلال غزو خليج الخنازير عن 95 عاما

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ذكرت وسائل إعلام كوبية رسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن خوسيه رامون فرنانديز قائد القوات الكوبية خلال غزو خليج الخنازير والعضو المؤسس للحزب الشيوعي في البلاد توفي عن عمر يناهز 95 عامًا.

وقالت صحيفة جرانما الكوبية أن أعمال خوسيه رامون فرنانديز البطولية منحته لقب "بطل الجمهورية" وكان له "مسيرة مميزة في خدمة الثورة".

بعد إحباط محاولة جهاز الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه) لغزو خليج الخنازير في الساحل الجنوبي لكوبا عام 1961، تولى فرنانديز العديد من الأدوار السياسية والعامة، وأصبح نائب رئيس مجلس الوزراء في البلاد.

وتوفي فرنانديز أمس الأحد وسيتم حرق جثمانه، وفقا لما ذكرته جرانما.