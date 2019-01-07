دبلوماسي كويتي يعلن استضافة بلاده جولة جديدة من المحادثات اليمنية

أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، السفير فهد العوضي، اليوم الأثنين، عن استضافة بلاده جولة جديدة من المحادثات اليمنية.

وقال العوضي، في لقاء مع صحيفة "الرأي": "كان للكويت دور في المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل جماعة الحوثيين لمدينة بال السويسرية، التي احتضنت المحادثات، وهناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية في الكويت ،ونتمنى أن تتكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة".

وأشار إلى أن "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن، وتنفيذهم لما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد".

وصرح العوضي، بخصوص إعادة فتح السفارة الكويتية في دمشق، قائلًا :"إعادة فتح السفارة هو حق سيادي للدولة، وإغلاق السفارة كان بقرار عربي وحتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن".

وانتقد أداء الجامعة العربية في تعاملها مع الموضوعات العربية، قائلًا :"بكل صراحة هناك قصور أو أوجه إصلاح فالجميع يراه، وهناك مناقشات لموضوع إصلاح الجامعة، وفي المستقبل القريب ستتبلور رؤية معينة بهذا الشأن، حيث أن هناك نقاشًا عميقًا ودراسات تجرى في الجامعة بهذا الشأن وتتقبله جميع الدول، ولكن ليس هناك استعجال في إصدار قرارات كون المطلوب ليس تخريب الجامعة وإعادة بنائها بل تطوير أدائها، وأنا متفائل بالعام الجديد، وأي قرار في هذا الأمر يحتاج موافقة جميع الدول الأعضاء.