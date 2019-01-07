الخطيب يتدخل بجلسة نفسية لإيقاف نزيف الأهلي بالدوري

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتي سموحة في الدوري وفيتا كلوب بدوري الأبطال، المقرر لهما يومي 8 و12 يناير الجاري.

وطالب الخطيب اللاعبين بالعودة لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعادل أمام الداخلية والخسارة أمام بيراميدز في المباراة السابقة، مشددا عليهم بضرورة التركيز في المرحلة الحالية من أجل العودة لتحقيق نتائج إبجابية.