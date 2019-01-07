هيئة تحرير الشام تسيطر على جميع المعابر في ريفي حلب وإدلب بسوريا

بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) تفرض سيطرتها على جميع المعابر في ريفي حلب وإدلب، وذلك عبر وضع حواجز مع مناطق سيطرة القوات الحكومية وفصائل المعارضة.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد إن هيئة تحرير الشام أغلقت "المعابر الواصلة بين عفرين وإدلب لأسباب إدارية وأمنية، كما أغلقت الهيئة معبر دارة عزة بعد طرد حركة نور الدين الزنكي".

وكشف المصدر أن "هيئة تحرير الشام ستعيد فتح معبر المنصورة غرب مدينة حلب مع القوات الحكومية خلال الأيام القادمة، وبذلك أصبحت المعابر في ريفي حلب وإدلب التي ترتبط مع فصائل درع الفرات والنظام وتركيا تحت سيطرة هيئة تحرير الشام".

وشدد المصدر على أن الأيام القادمة ستشهد سيطرة الهيئة على كل المناطق الخاضعة للمعارضة في إدلب وريف حلب الغربي والجنوبي وكذلك ريف حماة من خلال الضغط على جيش العزة وصقور الشام وأحرار الشام وإخضاعهم لوزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ أو يواجهون مصير حركة نور الدين الزنكي".