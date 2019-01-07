افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة.

وتم خلال فعاليات الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي مدته 15 دقيقة، حول مراحل إنشاء المسجد والكنيسة، تضمن العديد من القصص التي تم سردها من خلال عدد من المهندسين والعمال الذين شاركوا في عملية الإنشاء.

وفيما يلي نرصد من خلال هذا التقرير أبرز القصص التي جاءت في هذا الفيلم التسجيلي، والتي مزجت بين الكفاح والجهد والإنسانية والوحدة الوطنية.

• تعاون بين العاملين في المشروعين خلال الأعياد الإسلامية والمسيحية

تزامن بناء المسجد والكنيسة، على مدار العامين الماضيين، مع العديد من الأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والأقباط.

وقال المهندس جوزيف فريد عطا الله، مدير مشروع «Archirodon»، إنه خلال أعياد المسلمين كان العاملين المسيحيين في الموقعين، يعملون بدلًا منهم والعكس.

وأضاف أن صيام شهر رمضان الماضي تواكب معه بدء صوم الرسل عند المسيحيين، والذي يُسمح فيه بتناول الأسماك، موضحًا: «كنا بنجيب وجبات أسماك، ونأكل مع بعض، عشان يبقى عيش وملح».

• عمل متواصل على مدار اليوم للانتهاء من المشروعين في الوقت المحدد

شهد موقعي إنشاء المسجد والكاتدرائية، بذل جهود كبيرة؛ للانتهاء من المشروعين في الوقت الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تتطلب العمل على مدار الـ24 ساعة.

وقال علي حمامة، مالك شركة «أرابيسك»، إن العاملين في مسجد الفتاح العليم، بذلوا جهود عظيمة، مضيفًا: «كنا مقسمين الشغل على ورديات، وبنعمل شغل 3 أيام في يوم واحد فقط».

وأضاف الفنان القبطي، ارميا القشطة، أنه تعرض لمشكلة صحية أثناء العمل، وهي ضياع صوته، موضحًا: «الارتفاعات اللي كنا بنشتغل عليها كبيرة جدًا، وده كان بيضطرني أنده على العمال بصوت عالي جدًا».

• العودة إلى التاريخ

اعتمد عدد من المهندسين الذين قاموا بتصميم المشروعين، على العودة إلى الماضي، والاستعانة بأفكار تم تنفيذها في مساجد وكنائس أثرية وتاريخية.

وقال المهندس منير عبده فام، الاستشاري المعماري لكاتدرائية ميلاد المسيح، إنه يميل دائمًا للمزج بين ما هو تقليدي وما هو حديث، وهو ما دفعه للبحث في روائع الفنون على مدار التاريخ، مضيفًا أنه وجد كنيسة بالفعل تعود للقرن السادس الميلادي، بمنطقة أبو مينا الأثرية في الإسكندرية، واستوحى منها العديد من الأفكار.

ومن جانبه، أضاف مقدم معماري بهاء الدين شوقي، من إدارة المهندسين العسكريين، إنه لجأ إلى الطراز الفاطمي في تصميم مسجد الفتاح العليم، مع إضافة بعض المفردات إليه ليتناسب مع الوقت الحالي.

• العنصر النسائي لم يغب عن المشروعين

على الرغم مما تتطلبه الأعمال الإنشائية والهندسية من جهود كبيرة، إلا أن العنصر النسائي كان حاضرًا في إنشاء المسجد والكنيسة.

فمن جانبها، قالت رنا زينهم، المدير التنفيذي لمركز التجميل المعماري والترميم، إنه كان يتم معاملتها في موقع الإنشاء مثل أي رجل، مضيفة: «البنات رجالة أوي، وبتعرف تقوم بأي شغل».

بينما قالت مهندسة أخرى بموقع إنشاء الكنيسة، إنه على الرغم من أن كل العاملين بالموقع رجال، إلا أنها حرصت على المشاركة في هذا المشروع، مضيفة: «أنا فتاة مسلمة ومحجبة وأعمل في الكاتدرائية مثل أي رجل».

• عدم الاستعانة بأي عنصر أجنبي في المشروعين

قال المهندس منير عبده فام، إنه لم يتم الاستعانة بأي خبرات أو شركات أجنبية في تصميم وتنفيذ المسجد والكاتدرائية.

وأضاف المهندس هاني ماهر، مدير مشروع مسجد الفتاح العليم، أن المواد الخام التي تم الاستعانة بها في عمليات الإنشاء كلها مصرية.