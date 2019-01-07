انطلاق اجتماعات الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي

انطلقت اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة السعودية، والتي تنظمها وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وتستمر لمدة يومين.

وقال وكيل وزارة الإعلام السعودية للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي في كلمته الافتتاحية، إن اجتماع اللجنة يأتي ضمن فعاليات الاحتفال باختيار "الرياض" عاصمة للإعلام العربي والتي تسعى وزارة الإعلام من خلالها أن تكون "الرياض" حاضنة للأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

وأضاف "الغامدي" أن الاجتماع يأتي في إطار العمل العربي المشترك، ويتضمن مناقشة 13 بندًا تتعلق بتنسيق العمل الإعلامي العربي بما يتناسب مع تطلعات الدول العربية من جهة والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى.

واستعرض "الغامدي" جدول أعمال اللجنة والذي تتصدره القضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح "الغامدي" أن جدول الأعمال يتضمن أيضا اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ويوم الإعلام العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والمحور الفكري للدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعاصمة الإعلام العربي، وما يستجد من أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى مكان وموعد انعقاد الدورة العادية الـ 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة الـ 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ويشارك في الاجتماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة إلى 17 منظمة واتحادًا عربيًا ممارسًا لمهام إعلامية بصفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب وهي " اتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، واتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (المكتب العربي للإعلام الأمني).

كما يشارك في الاجتماع، اللجنة العليا لشؤون الإنتاج الإعلامي العربي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإدارة العامة للإعلام)، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، والملتقى الإعلامي العربي، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الإعلام الأردني، والهيئة العربية للبث المشترك.