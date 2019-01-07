لوفتهانزا تلغي ثمان رحلات بسبب إضراب موظفي الأمن بمطاري برلين

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأحد، انها ستضطر إلى إلغاء ثماني رحلات كان مقررا تسييرها صباح غد الاثنين، وذلك بسبب الإضراب التحذيري لموظفي الأمن في مطاري العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أن الرحلات الملغاة هي أربع رحلات بين مطار برلين-تيجل ومطار فرانكفورت، وأربع أخرى بين مطار برلين-تيجل ومطار ميونخ.

وتابعت الشركة أن الركاب المتأثرين بهذا الإلغاء وعددهم 850 راكبا يمكنهم استخدام تذاكرهم في الانتقال بالسكك الحديدية "لأن الركاب يمكن ألا يجدوا في هذا الوقت إمكانية للوصول إلى رحلاتهم الجوية التي حجزوها".

كانت نقابة نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، دعت أول أمس السبت إلى تنظيم إضراب تحذيري لموظفي شركات الأمن بمطاري العاصمة الألمانية وهما برلين-تيجل وبرلين-شونيفلد.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي، بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة "فيردي" بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

وأوضح المتحدث باسم فيردي أنه سيتم تنظيم الإضراب التحذيري الأول في الفترة بين الخامسة والتاسعة إلا ربع من صباح الاثنين.

ودعت شركة المطار جميع الركاب إلى الاستعلام لدى شركة الطيران عن طبيعة الوضع قبل سفرهم، كما أكدت لوفتهانزا على أن من الممكن لركابها أن يستعلموا عن حالة الرحلة عبر الإنترنت.

من جانبه، قال ديتلف كايزر عضو مجلس إدارة لوفتهانزا" من المؤسف أن يبدأ العام الجديد مرة أخرى بأحداث خارجة عن المألوف لركابنا".