مسؤول: الكويت قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات اليمنية

قال فهد العوضي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي إن بلاده قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأضاف العوضي في مقابلة نشرتها صحيفة "الراي"، اليوم الإثنين، إن الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد جماعة الحوثي إلى مقر المفاوضات.



وتابع: "هناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية قد تكون في الكويت إن شاء الله ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.



ومضى قائلا: "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد".



كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد قال في ديسمبر الماضى إن بلاده مستعدة لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات.



ووقع الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية، على اتفاق في السويد في ديسمبر الماضى برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما.



والاتفاق، الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.