مارجرايتر: نورنبرج يبدي إصراره على النهوض من كبوته

قال جورج مارجرايتر لاعب فريق نورنبرج الألماني لكرة القدم، إن الفريق يأمل في إنقاذ حظوظه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي للدوري، معلقا الأمال في ذلك على احتمالات استهانة المنافسين بمستواه.

ويحتل نورنبرج المركز الثامن عشر الأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 11 نقطة حصدها خلال 17 مباراة، حيث لم يحقق سوى انتصارين مقابل عشر هزائم وخمسة تعادلات.

وقال مارجرايتر في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية اليوم الاثنين "ربما نستفيد من كوننا في مؤخرة جدول الدوري ، فمن المحتمل الاستهانة بنا ومن ثم يمكننا تفجير مفاجآت ، وقد يكون ذلك خارج ملعبنا."

ومن بين الهزائم التي مني بها نوربنرج خلال النصف الأول من الموسم ، تعرض لهزائم قاسية أمام بوروسيا دورتموند 0/7 وأمام لايبزج 0/6 كما خسر أمام شالكه 2/5 .

ويستأنف نورنبرج مشواره في الموسم بلقاء هرتا برلين في 20 يناير الجاري ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من البوندسليجا.

وقال مارجرايتر "قدمنا عروض سيئة في النصف الأول من الموسم ورغم قلقنا بشأن النقاط، لكننا لا نتأخر بفارق كبير في مؤخرة الجدول، وسنستفيد من عودة لاعبين بارزين افتقدناهم كثيرا خلال النصف الأول من الموسم."