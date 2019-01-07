زعيم الخضر الألماني يدعو إلى «شرطة إلكترونية» بعد عملية سرقة بيانات ببلاده

دعا رئيس حزب الخضر الألماني إلى تحسين عملية إعداد الشرطة، وتدريبها على التعامل مع جرائم سرقة البيانات، بعد عملية السرقة الموسعة لبيانات ساسة ومشاهير وصحفيين على الإنترنت في ألمانيا.

وقال روبرت هابك لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه دي أر) اليوم الاثنين إن هناك حاجة لـ "شرطة إلكترونية".

وحذر السياسي الألماني البارز قائلا: "عندما يحدث سطو، لابد أيضا من إلقاء القبض على الجناة. وإذا لم يحدث شيئ حاليا، سيكون ذلك بمثابة تشجيع للآخرين على مواصلة السطو على بياناتنا... لابد من رفع قدرة الشرطة على إلقاء القبض على مثل هؤلاء الأشخاص".

يشار إلى أن هابك، هو أحد الشخصيات البارزة التي تعرضت لعملية السطو الأخيرة، وتم نشر بيانات مسروقة له.

وقال السياسي الألماني إنه عندما علم بالأمر، اتسم رد فعله الأول بـ "نوع من الذعر"، موضحا أنه صار من الممكن بشكل مفاجئ قراءة اتصالاته الشخصية بأكملها مع عائلته على صفحات على الإنترنت.