وزير القوى العاملة: الشعب المصري نسيج واحد ولا يمكن أن يفرقه أحد

هنأ الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقال في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الاثنين، إن الشعب المصري نسيج واحد ولا يمكن أن يفرقه أحد، متابعًا: «إحنا عيشنا مع بعض نسيج واحد مسلم أو مسيحي بيرفعوا علم مصر في كل المجالات، وده الوضع الطبيعي للمصريين على مدار التاريخ».

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة بالمقر الباباوى بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.