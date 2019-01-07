السكة الحديد: سيارة ملاكى تقتحم مزلقان سنتريس بين الحلواصي وأشمون بخط منوف

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أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن اقتحام سياره ملاكى رقم ٥٨٦٧٧ مزلقان سنتريس بين الحلواصي وأشمون بخط منوف المطور وبه أنظمة تحكم وعليه حراسة من الهيئة وخفير نظامى .

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة الملاكى بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد مما تسبب فى كسر الضلفة الشرقية للمزلقانات وأحتك بأخر عربة بالقطار ونتج عنه إصابة ثلاثة من ركاب السيارة الملاكى، لافتا إلى أن حركة القطارات لم تتأثر وبدون تأخيرات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.