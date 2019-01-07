

ذكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) أنه تم اليوم الاثنين، تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية- الكرواتية بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال البرلماني.

وأوضح المجلس في بيان، أن التدشين تم بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعلاقات الخارجية عبد الرزاق تربش، وسفير كرواتيا بالجزائر أندري جاسوفيك، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وقال عبد الرازق تربس إن الجزائر وكرواتيا تجمعهما علاقات تاريخية، منذ ثورة التحرير بالجزائر، مشيرا إلى تلاحم الشعبين الجزائري واليوغسلافي آنذاك، لافتا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توطيد علاقات التعاون الثنائي"، داعيا إلى ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالمجالات التشريعية والقانونية وإقامة أطر للحوار والتعارف بين البرلمانيين الجزائريين ونظرائهم الكرواتيين.

من جانبه، أشاد السفير الكرواتي بالجزائر بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، وقال إن هذه المجموعة البرلمانية للصداقة ستعطي دفعاً قوياً للعلاقات الثنائية، معربا عن أمله في تطوير هذه العلاقات لا سيما في المجال الاقتصادي.