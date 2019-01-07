بدء نجوم ونجمات هوليوود بالتوافد على السجادة الحمراء لالتقاط الصور قبل بداية الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ76، وهي الجوائز التي يختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، بفندق بيفرلي هيلتون، ويقدم الحفل كل من النجم الكوميدي آندي سامبيرج، والممثلة الكندية من أصل أسيوي ساندرا أوه.



وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم، جيم كاري، وإدريس ألبا برفقة زوجته وابنته، إيمي أدمز، ويليم دافو، ستيرلينج براون وزوجته، كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس ومازال التوافد مستمرا.



وتشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية صباح اليوم الاثنين، واحدا من أهم الاحتفالات في صناعة الترفيه عندما تسلم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية جوائز "جولدن جلوب".

ونال فيلم "فايس" وهو سيرة ذاتية لنائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني الترشح لست جوائز متفوقا على بقية الأفلام الأخرى.

ويتنافس "فايس" في فئة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، حيث يخوض منافسة شرسة مع فيلم "جرين بوك"، الذي يتناول صداقة تتطور بين عازف بيانو أسود البشرة وسائقه صاحب البشرة البيضاء أثناء جولة عبر الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي. وحصل "جرين بوك" على خمسة ترشيحات.

ويتنافس في هذه الفئة أيضا افلام "كريزي ريتش إيشيانز"، و"ذا فيفوريت" و "ماري بوبينز ريترنز".

وفي فئة أفضل فيلم درامي، يحظى بالأفضلية فيلم "إيه ستار إيز بورن"، الذي يتناول قصة رومانسية مأساوية بين نجم لموسيقى الروك بدأت نجوميته في التلاشي ومغنية بوب صاعدة تجسد شخصيتها المغنية ليدي جاجا. حيث تم ترشيحه لنيل جوائز في خمس فئات مختلفة.

ويتنافس معه في هذه الفئة فيلم "بوهيميان رابسودي"، فيلم عن المغني فريدي ميركوري في فرقة كوين، وفي إشارة إلى التنوع، رشحت ثلاثة أفلام يسيطر عليها الأفارقة الأمريكيون أو يتعاملون مع مواضيع عنصرية: "بلاك بانثر"، " بلاكككلنزمان" و" إف بيل ستريت كود توك".

وتأتي الفئتان السينمائيتان من بين 25 جائزة إجمالية في السينما والتلفزيون سيتم تقديمها خلال الحفل الذي ينظر إليه باعتباره مؤشرا للأفلام صاحبة الفرص الأفضل للفوز بجوائز الأوسكار في وقت لاحق من العام الجاري.