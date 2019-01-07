فرج عامر يكشف سبب طلب سموحة حكاما أجانب للقاء الأهلي

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، سبب طلبه تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي بعد غدٍ في بطولة الدوري الممتاز.

قال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الفترة الأخيرة تشهد بعض التوتر داخل الملاعب ومثال على ذلك ما حدث في لقاء الزمالك والاتحاد السكندري أمس.

وتابع أن مباريات سموحة أمام الأهلي والزمالك تتسم دائمًا بالندية والقوة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحقق الفريق الأزرق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ونفى عامر زيادة مكافآت لاعبي سموحة حال تحقيق الفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحصلون على نفس المكافآت المنصوص عليها في اللائحة.