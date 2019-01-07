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ممثلون تجاريون من الصين وامريكا يلتقون فى «بكين»


نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:07 ص

يلتقى ممثلون تجاريون من الصين وأمريكا فى منتصف الأسبوع الحالى فى العاصمة الصينية بكين، حيث من المقرر أن يكون ذلك اللقاء الأول بين الدولتيين بعد إعلان الهدنة التجارية المشتركة فى ديسمبر الماضى.

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