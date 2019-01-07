«ويكيليكس» يطالب الصحفيين بعدم استخدام 140 جملة «زائفة وتشهيرية» عن أسانج

طالب موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس"، أمس الأحد، الصحفيين، بعدم كتابة 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن جوليان أسانج مؤسس الموقع الموجود في سفارة الإكوادور بلندن منذ يونيو 2012.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى توجيه هذا الإخطار إلى المؤسسات الإعلامية، لكن ويكيليكس أشار إلى صحيفة "الجارديان" البريطانية لنشرها ما قال إنه تقرير زائف عن أسانج.

ولم ترد الصحيفة على طلب التعليق من "رويترز".

وقال ويكيليكس -في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان "رسالة قانونية خاصة. غير قابل للنشر"- إن هناك مناخا شائعا من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى "ذات سمعة جيدة".

وتابع: "وبالتالي، يقع على عاتق الصحفيين والناشرين بشكل واضح المسؤولية عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج" ولم يرد ويكيليكس على طلبات متكررة للتعليق.

واشتملت رسالة البريد الإلكتروني التي تألفت من 5 آلاف كلمة على 140 جملة قال ويكيليكس إنها زائفة وتشهيرية مثل التأكيد على أن أسانج كان "عميلا أو ضابطا في أي جهاز مخابرات".

وتصدر أسانج عناوين الصحف الدولية في أوائل 2010 عندما نشر ويكيليكس مقطعا مصورا عسكريا أمريكيا سريا لهجوم تشنه طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي قتل 12 شخصا في العاصمة العراقية بغداد بينهم اثنان من العاملين في رويترز.