محافظ الدقهلية يزور الكنيسة الإنجيلية: لن تستطيع المؤامرات النيل من وحدتنا

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الكنيسة الإنجيلية في الصيادين بمدينة المنصورة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ في الزيارة: اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبدالواحد مدير الأمن الوطني، واللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة بالدقهلية.

وقال شاروبيم، في تهنئته: "إننا هنا تعبيرا عن سعادتنا -نحن جميع المصريين- بتلك المناسبات التي نحتفل بها جميعا"، مضيفا أن هذا الوطن تميز بأن أبنائه نسيج واحد لا تستطيع المؤامرات وزرع بذور الفتن النيل من قوته ووحدته.

وأشار المحافظ إلى أن قوة هذا الوطن في وحدته وتماسك أبنائه، متابعا: «نحن شعب يؤمن بالتسامح والسلام مع النفس ومع الغير".

ومن جانبه، وجه القس فيليب معزوز راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، الشكر لشاروبيم ومرافقيه، مشيدا بما يبذله من جهود لصالح المحافظة وأبنائها، موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من تضحيات بالروح والدم من أجل أن يحيا هذا الوطن آمنا مستقرا وفي سلام.