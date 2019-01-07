مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل تركيا لإجراء مباحثات بشأن سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إلى تركيا اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مرتقبة بشأن سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن بولتون يرافقه رئيس الاركان جوزيف دانفورد والمبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص الجديد للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ومن المقرر أن يجرى المسؤولون الأمريكيون مباحثات مع المتحدث الرئاسي التركي والمستشار الأمني إبراهيم كالين ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان غدا الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال المباحثات دور تركيا في محاربة تنظيم داعش عقب الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والهجوم التركي المقرر ضد القوات الكردية في شمال سوريا.