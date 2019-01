ملياردير ياباني يحقق لقب صاحب التغريدة الأكثر إعادة نشر في تاريخ تويتر

حقق الملياردير الياباني الشهير، يوساكو ميزاوا، لقب صاحب التغريدة الأكثر إعادة تغريدًا أو نشرًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحسبما ذكرته صحيفة «The Guardian» البريطانية، اليوم الاثنين، فإن «ميزاوا» قد سجل رقمًا قياسيًا بعد نشره تغريدة أصبحت الأكثر إعادة نشر في تاريخ «تويتر» على مدار 13 عامًا؛ وذلك بعد أشهر قليلة من حصوله على لقب أول راكب سيصعد إلى الفضاء ويطوف حول القمر، على متن رحلة فضائية خاصة، سيطلقها الملياردير الكندي، إيلون موسك، عام 2023.

وكتب «ميزاوا»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أول أمس، تغريدة حول المبيعات المذهلة التي سجلتها متاجر الأزياء الخاصة به على الإنترنت «Zozotown»، متعهدًا بمنح هدايا نقدية لمتابعيه، الذين سيقومون بإعادة نشر هذه التغريدة.

وأوضح أنه سيمنح مليون ين وهو ما يعادل 9200 دولار أمريكي نقديًا لكل شخص يقوم بإعادة نشر تغريدته، بإجمالي 100 مليون ين لـ100 شخص سيتم اختيارهم.

وأضاف أنه سيتواصل مع الفائزين من خلال رسائل مباشرة على «تويتر»، عقب يوم 7 يناير، وهو اليوم الذي حدده لانتهاء المسابقة.

ومنذ كتابة «ميزاوا» لهذه التغريدة، تم إعادة نشرها أكثر من 4 مليون مرة؛ لتتخطى بذلك بعض التغريدات التي حققت أرقامًا قياسيًا، مثل تغريدة كارتر ويلكيرسون، الشاب من ولاية نيفادا الأمريكية، والتي كتبها عام 2017، وطالب خلالها بإعادة نشرها للحصول من أحد المطاعم على أجنحة دجاج بالمجان لمدة عام.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3