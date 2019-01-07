حل الفنان هاني رمزي، ضيفًا على برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه رحمه خالد، أول إعلامية من مصابي متلازمة داون، مؤكدًا إعجابه بها وبتجربتها.

وقال خلال اللقاء الذي أذيع اليوم الثلاثاء، عبر فضائية «dmc»: «النهاردة أسعد يوم، وأنا أول واحد معجب بيكي وأنت مكسرة الدنيا يارحمة».

وأضاف في حواره، أنه في بداية مشواره الفني كان يرغب في التمثيل والمشاركة بأي دور دون النظر لأهميته، موضحًا أنه شارك في أفلام لم تكن قوية ولم تكن جيدة، ولا يجب محاسبته عليها، بينما الأفلام التي اختارها، لم يندم على تنفيذ أي منها.

وعن أحب أعماله إليه، قال إنه فيلم «غبي منه فيه»، متابعًا مازحًا: «لما بتفرج عليه بضحك، هو غبي أوي أصله».