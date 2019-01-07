«تواضروس» يستقبل الآباء الأساقفة ومجالس الكنائس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

الخشت: افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح يؤكد أن وحدة مصر لا يمكن اختراقها