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«جولدن جلوب».. ليدي جاجا تخسر جائزة أفضل ممثلة لصالح جلين كلوز

نجلاء سليمان
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:13 ص

رغم التوقعات خسرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي لصالح الممثلة الأمريكية جلين كلوز عن دورها في فيلم "الزوجة - The Wife".


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