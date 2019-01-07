ترامب: محادثات جادة خلال الأيام القادمة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الأيام الثلاثة القادمة سوف تشهد إجراء محادثات جادة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وتابع ترامب – حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية – " أن أزمة الإغلاق الحكومي يمكن حلها في غضون 20 دقيقة فقط من خلال اجتماع يضمه شخصيا مع نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب وتشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ".

وقال ترامب " إن بيلوسي وشومر بمقدورهما – إذا أرادا – حل أزمة الإغلاق الحكومي"، محذرا من أن هذه الأزمة ستستمر طويلا حال عدم رغبتهما ذلك ".

وكانت مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد ناقشت على مدار يومين أزمة الإغلاق الحكومي التي نشأت بسبب رفض الديمقراطيين في الكونجرس تمويل إقامة الجدار الحدودي مع المكسيك، غير إنها لم تناقش خلال المناقشات أرقاما محددة لتمويل الجدار، حيث يصر الديمقراطيون على ضرورة تقديم البيت الأبيض ميزانية محددة ومكتوبة لتمويل هذا الجدار.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن مرارا اعتزامه رفض التوقيع على أي اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي - الذي دخل يومه السادس عشر - مالم يتضمن هذا الاتفاق تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل إقامة الجدار الحدودي.