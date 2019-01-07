قوة أمنية عراقية تقبض على 3 داعشيات في الموصل

ألقت قوة أمنية عراقية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاث داعشيات، إحداهن تحمل الجنسية المصرية، وذلك خلال تواجدهن معاً داخل البلدة القديمة في الموصل/400كليلومتر شمالي بغداد/.

وقال النقيب محمد جاسم في شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوة الأمنية ألقت القبض على الداعشيات في منزل قديم داخل البلدة القديمة، واقتادهن إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهن وتقديمهن للقضاء العراقي".

وأضاف المصدر، أن "عناصر تنظيم داعش أعدموا اليوم شقيقين خلال هجوم نفذوه على منزلهما في ناحية العياضية ضمن قضاء تلعفر/70 كيلومترا غرب الموصل/ على خلفية تعاونهما مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية "، مبينا أن عناصر داعش لاذوا بالفرار لجهة مجهولة بعد تنفيذ الإعدام فيما تم تسليم الجثتين للطب العدلي بالموصل.

كانت عصابات داعش قد أقدمت يوم الجمعة الماضية، على إعدام ثلاثة أشقاء إثر هجوم مسلح على منزلهم في بلدة بادوش/25 كيلومترا شمال غرب الموصل/.

ومازالت مناطق محافظة نينوى وخاصة المجاورة للحدود مع سورية تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين وتقوم بزرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات المفخخة، على الرغم من الاعلان عن القضاء عسكريا على تنظيم داعش نهاية عام 2017.