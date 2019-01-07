

أفاد تقرير إخباري، بأن ديفيد رودس رئيس قسم الأخبار بشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية سيترك منصبه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن سوزان زيرينسكي، منتجة برنامج "48 ساعة" ستخلفه في رئاسة القسم في مارس القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان المفاجئ يمثل أحدث تغيير كبير في مسؤولي الشبكة، التي أقالت في سبتمبر الماضي رئيسها التنفيذي منذ فترة طويلة ليزلي مونفيس بعد اتهامات متعددة بسوء السلوك الجنسي.

وكان قسم الأخبار، الذي يعاني من تراجع نسب المشاهدة، قد شهد اضطرابات قوية العام الماضي. وكان شارلي روز مذيع البرنامج الصباحي قد أقيل في نوفمبر من عام 2017 بعدما اتهمته عدة سيدات بسوء السلوك الجنسي. كما قام رودس في سبتمبر بإقالة المنتج المنفذ لبرنامج "60 دقيقة" جيف فاجر بعدما هدد صحفيا وزميلا كانا يحققان في اتهامات جنسية بحقه. كما أعلن ريان كادرو المنتج المنفذ لبرنامج "سي.بي.إس هذا الصباح" الرحيل الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه رغم أن عقد رودس ينتهي خلال مدة قصيرة إلا أن العاملين في القسم لم يكونوا يتوقعون رحيله.

وأرسل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشبكة جو إيانيللو أن رودس "قرر أن الوقت قد حان للانتقال إلى فرص جديدة".