وكيل مطرانية البحر الأحمر يحتفل بعيد ميلاد المحافظ أثناء الاحتفال بعيد الميلاد



احتفل القمص بينيامين يعقوب، وكيل مطرانية الأنبا شنودة بالغردقة، اليوم الأثنين، بعيد ميلاد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مقدمًا له تورته تحمل صورته، وسط حضور المئات من الأخوة الأقباط خلال احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بعدد من كنائس الغردقة.

كان محافظ البحر الأحمر قدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وبدأ جولته بزيارة كاتدرائية الأنبا شنودة متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي، داعيًا الله ان يحفظ مصرنا من أي عدو يتربص بها.

وفي بداية كلمته، هنأ المحافظ جميع الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معبرًا عن مدى السعادة والفرحة التي تعيشها البلاد خلال إحتفالات العيد.

ونعى المحافظ، الرائد الشهيد الذي ضحى بحياته فى سبيل الله؛ حفاظًا على استكمال الإخوة الأقباط فرحتهم بأعياد الميلاد المجيد، معربًا عن فرحته لما شاهده من بث مباشر على التلفاز، لافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: " هذا المشهد يؤكد على أن المصريين يد واحدة، كلنا واحد".

وأكد إبراهيم، أن مصر لا تفرق بين مسلم أو مسيحي، مستشهدًا بما قاله قداسة البابا تواضروس، كلمته في افتتاح مسجد الفتاح العليم،مما يدل على أن الله حمى مصر بالمحبة والأمان والأمن.