الخارجية الإسرائيلية: 3 وفود عراقية زارت تل أبيب خلال 2018

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، إن "ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير"، مشيرة فى بيان لها، أن "زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع".

وأشار البيان، وفق ما نقله موقع "إسرائيل بالعربية"، إلى أن "الوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق"

وقال البيان إن "هذه الشخصيات زارت متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين فى تل أبيب"، موضحا أن الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة دون إيضاح الهدف منها.

وبينما لم تعلق بغداد رسمياً على الإعلان الإسرائيلي، قال المحلل والأكاديمي الإسرائيلي "إيدي كوهين "على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "الحكومة العراقية أرسلتها للتفاوض مع إسرائيل بشأن الانسحاب الإيراني من جنوبي سوريا مقابل وقف القصف الاسرائيلي للأراضي السورية".

وزعم كوهين أن "الوفود فاوضت أيضًا، بشأن حل الأحزاب الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، وأن تعلن جميعها التطبيع مع إسرائيل". مشيراً إلى زيادة زيارات الوفود العربية إلى إسرائيل فى الآونة الأخيرة.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها.