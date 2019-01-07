سفارة مصر بالخرطوم تنقل تهنئة الرئيس لمسيحيي السودان بعيد الميلاد المجيد

نقل سفير مصر لدى السودان حسام عيسى برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر المسيحيين بالسودان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري، يرافقه وفد من أعضاء السفارة، في قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بأم درمان، مساء أمس الأحد، للتهنئة بهذه المناسبة، حيث استقبلهم الأنبا صرابامون أسقف أم درمان.

وجاء في برقية الرئيس "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسيحيين بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبهذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم دوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".

وأعرب السفير المصري بالسودان عن تهنئته وصادق أمنياته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين المسلمين والمسيحيين في تعبير عن الوحدة الوطنية في أصدق صورها، كما تعطي رسالة للعالم أجمع بأن شعوبنا بوعيها وثقافتها ووطنيتها ستظل في منأى عن الفتن.