قنصل مصر العام بالسودان يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالخرطوم

شارك قنصل مصر العام في السودان المستشار أحمد عدلي مساء أمس الأحد، في قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء بالخرطوم.

ورافق القنصل المصري نائبه المستشار أحمد الفقي ووفد من القنصلية ، حيث استقبلهم وقاد القداس الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان.

وأعرب قنصل مصر العام بالسودان عن تهنئته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، مؤكدا أن الأعياد تمثل رسالة السلام التي جاءت بها جميع الأديان السماوية التي حضت على التآخي والتعايش بين أبناء كافة الديانات.

وشدد على أن مبدأ المواطنة هو المعيار الذي يجب أن يسود بين مواطني كافة دول العالم دون تفرقة بين إنسان وآخر لأي سبب سواء كان الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك، مؤكدا أن الإسلام دين تسامح وسلام وتعايش بين كافة الديانات.

من جانبه، أعرب الأنبا إيليا عن شكره والمسيحيين بالسودان لمصر قيادة وحكومة وشعبا على تهنئتهم لإخوانهم الأقباط ومشاركتهم في عيدهم، متمنيا لمصر والسودان دوام التقدم والرخاء والازدهار والأمن والسلام.