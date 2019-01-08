بوكيتينو يستبعد منافسة توتنهام على الألقاب دون شراء لاعبين جدد

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ألمح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي اليوم الاثنين إلى أن فريقه لن يتمكن من التتويج بالألقاب إلا إذا شارك بقوة في سوق انتقالات اللاعبين.

ووكان توتنهام هو الفريق الوحيد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يبرم أي صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي توتنهام غدا الثلاثاء مع تشيلسي في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

ويستعد توتنهام قريبا للانتقال إلى ملعبه الجديد.

ولكن بوكيتينو أكد أن فريقه عليه أن يفكر جيدا في كيفية تحسين قدراته على منافسة الاندية الكبرى.

وأشار المدرب الأرجنتيني "رأيت احصائية أننا في آخر عشرة أعوام كنا أقل الأندية انفاقا على مستوى أوروبا".

وتابع "نقوم بمهمة رائعة لكن إذا أردنا المنافسة على الألقاب علينا أن نتعامل بشكل مختلف في المستقبل".

وأوضح "في الوقت الراهن نتعامل بنفس الطريقة التي كنا عليها قبل خمسة أعوام عندما تولينا تدريب الفريق، ربما بإمكاننا الفوز ببعض الألقاب ولكنها مهمة من الصعب القيام بها، في هذا الوضع كل الأندية في أخر خمسة أعوام تطورت كثيرا".

وتوقع بوكيتينو عدم تفاعل توتنهام بنشاط في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.