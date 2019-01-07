وزير الداخلية السوداني: 816 موقوفا منذ بدء الاحتجاجات

أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، الاثنين، أن السلطات أوقفت 816 شخصا خلال 381 تظاهرة حصلت في مدن سودانية عدة، بينها العاصمة الخرطوم.

وقال عثمان في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان)، إن "جملة الأحداث التي وقعت منذ 19 (كانون أول) ديسمبر بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتابع إنه "تمّ تدمير 194 سيارة بينها 15 تخص منظمات دولية ... وإحراق 118 مقرا حكوميا وحزبيا، 18 منها مقار للشرطة".

كانت الحكومة السودانية قد اعلنت عن مقتل 19 شخصا، بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية خلال الاحتجاجات ، حسبما أعلن بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض، بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب خلال الاحتجاجات .