يقام الآن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ76، التي يختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، بفندق بيفرلي هيلتون، ويقدم الحفل كل من النجم الكوميدي آندي سامبيرج، والممثلة الكندية من أصل أسيوي ساندرا أوه.

قائمة الفائزين في السينما :

أفضل فيلم درامي





أفضل فيلم موسيقي / كوميدي





أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية





أفضل ممثلة في فيلم درامي





أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي





أفضل ممثل في فيلم درامي





أفضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي





أفضل ممثل مساعد في السينما





أفضل ممثلة مساعدة في السينما





أفضل مخرج سينمائي





أفضل سيناريو سينمائي





أفضل أغنية أصلية





أفضل موسيقى تصويرية





أفضل فيلم رسوم متحركة





قائمة الفائزين في التلفزيون





أفضل مسلسل درامي





أفضل مسلسل كوميدي/ موسيقي





أفضل مسلسل قصير





أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما)





أفضل ممثل تلفزيوني (دراما)





أفضل ممثلة تلفزيونية (موسيقى – كوميدي)





أفضل ممثل تلفزيوني (موسيقى – كوميدي)





أفضل ممثلة في مسلسل قصير





أفضل ممثل في مسلسل قصير





أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير





أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير



