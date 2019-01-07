عودة 400 سوري إلى وطنهم من خلال معبر نصيب الحدودي

عاد أكثر من 400 مهجر سوري بفعل الإرهاب إلى وطنهم سوريا قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

وقال رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الاثنين، إن المركز استقبل منذ بداية الشهر الجاري 404 مهجرين سوريين بتذاكر مرور مؤقتة، مشيرا إلى أن حركة عودة المهجرين تتزايد يوميا في ظل الإجراءات الميسرة من الحكومة لتسهيل عودتهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

جدير بالذكر، أن مركز نصيب الحدودي عاد وعبر منه أكثر من 6 آلاف مهاجر سوري منذ افتتاحه منتصف أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام الماضي.